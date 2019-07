Dem Flügel geht es nicht um Parlamentssitze, sondern um die Herrschaft über die Begriffe und die Straße

Der rechtsradikale Flügel um Björn Höcke lässt im AfD-internen Machtkampf die Muskeln spielen. Mensch spürt es bis in die Ortenau, wo der Parteivorsitzende Jörg Meuthen, nachdem er sich gegen den Flügel positioniert hatte, von einer Mitgliederversammlung nicht zum Delegierten für den Bundesparteitag gewählt wurde. Aber w inwieweit unterscheidet sich die Rest-AfD wirklich vom sogenannten "Flügel"? Ist es nur eine Auseinandersetzung um das was man halt öffentlich sagt oder steckt mehr dahinter? Was ist der politische Weg, den der Flügel eingeschalgen hat? Radio Dreyeckland fragte da nochmal bei dem Soziologen, Publizisten und AfD-Kenner Andreas Kemper nach.