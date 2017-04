Gemeinsame Ideologien von rechtsaußen: AfD und NPD

Am Wochenende tagte der Bundesparteitag der AfD in Köln. Außer etlichem Protest gegen den Parteitag gab es auch etliche Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, bei denen die Parteivorsitzende Frauke Petry gegen den Flügel um Alexander Gauland und den nicht anwesenden Björn Höcke von vorneherein auf verlorenem Posten schien. Zu Hintergründen und Nebenwirkungen sprach Radio Dereyeckland mit dem Soziologen und AfD-Kenner Andreas Kemper.

Abmod:

So weit das Interview mit Andreas Kemper wird Am Samstag in Freiburg auf dem Semionar und Workshop von Radio Dreyeckland: „Der gefährliche Wind in der Rede: Wie umgehen mit Hassreden in den Medien“ über die politische Sdorache der AfD und anderer Rechter sprechen. Näheres zu dem Seminar erfahrt Ihr hier.