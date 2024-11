Die Formation "Demaged Goodz", bestehend aus Patrick (Vocals), Marius (Gitarre), Matze (Bass) und Tobi (Drums) hatte ihren dritten Auftritt vor Publikum am vergangenen Freitag in gemütlicher Atmosphäre im Kyosk in der Adlerstraße in Freiburg. Dave hat für euch Bandleutis von Demaged Goodz mit Livemusik und Publikumsfeedback in den nun folgenden zehneinhalb Minuten verbeitragisiert.