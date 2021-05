Demokratie Camp in Berlin von russischen Migrant*innen: Interview mit einer Aktivistin aus Freiburg und mit der feministischen Dichterin Dinara Rassuleva. Берлин: лагерь демократии. Интервью с фрайбургской активисткой и с поэткой Динарой Расулевой

-Новосибирск без Монстрации? Первомайский репортаж.

-Демонстрации и протесты за демократию в России во Фрайбурге и в Берлине. Интервью с фрайбургской активисткой, которая едет участвовать в программе берлинского лагеря демократии.

-Палаточный лагерь демократии в Берлине в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Интервью с поэткой Динарой Расулевой, которая организовала программу солидарности с жертвами семейного насилия и выступала со стихами в этом лагере в Берлине. Динара Расулева рассказывает о своей программе и о политзаключенной Юлии Цветковой, которая 1 Мая объявила голодовку.

- Novosibirsk am 1 Mai ohne „Monstration“?

- Demonstrationen und Protesten gegen Putins Politik und für Demokratie in Russland. Interview mit Freiburger Aktivistin die nach Berlin geht, um an dem Demokratie Camp teilzunehmen.

- Demokratie Camp in Berlin vor dem Brandenburger Tor, wo russische Migrant*innen gegen Putins Politik und zur Unterstützung von Alexei Navalny und anderen politischen Gefangenen einen Monat lang protestieren. Interview mit der Dichterin Dinara Rassuleva, die dort ein poetisches Programm zur Solidarität mit Opfern häuslicher Gewalt organisierte. Dinara Rassuleva spricht über ihr Programm und über die russische politische Gefangene feministische Künstlerin Julia Tsvetkova, die am 1. Mai in einen Hungerstreik trat.

