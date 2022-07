"Der Fall zeigt eine Anschlussfähigkeit zwischen rechtsradikaler, konservativer und bürgerlicher Kräfte"

Der Vortrag von Marie-Luise Vollbrecht an der Humboldt-Universität in Berlin sorgte bundesweit für eine Kontroverse. Der Vortrag zur Zweigeschlechtlichkeit, dem nachgesagt wurde transfeindliche Inhalte zu transportieren, wurde aufgrund von Protesten zunächst abgesagt, fand dann jedoch unter Polizeischutz und hoher medialer Beachtung dann doch statt. Anklang finden Vollbrechts Thesen auch und v.a. bei konservativen und rechtsradikalen Kräften.

Maurice Conrad, Aktivist*in bei Fridays for Future, Sachbuchautor und Stadtrat in Mainz, sieht in dem Fall um Marie-Luise Vollbrecht eine Entwicklung wachsender Queerfeindlichkeit, nach dem Vorbild christlicher Fundamentalist*innen in den USA. Darüber spricht Maurice im Interview mit RDL.