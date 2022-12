"Der Horror, der der Gesellschaft den Spiegel vorhält"

"Grauen ohne Grenzen - Horror in Film und Literatur", so das Titelthema der neuesten Ausgabe des iz3w. Weshalb gerade dieses Thema gewählt wurde, welche befreiende Momente im Genre des Horrors und Subgenres, wie den "Body Horror", zu entdecken sind und was es eigentlich auch in aktuellen Zeiten so reizvoll macht, sich zu gruseln? Das und mehr erklärt Redakteur Nikolas Grimm im Interview mit Radio Dreyeckland.

Außerdem kündigt Nikolas Grimm die neue Homepage des Informationszentrums Dritte Welt an, die just online ging: 1:55