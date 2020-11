Am Mittwoch den 04.November 2020 jährt sich nun zum 30ten mal der Mord an Rafael Blumenstock in Ulm. Der damals junge Rafael wurde auf dem Heimweg von mehreren Tätern ermordert und seine Leiche verstümmelt. Bis heute ist dieser Fall ungeklärt, obwohl es immer wieder Hinweise gibt wo die Täter zu finden sein dürften. Nähmlich in der rechten Szene in und um Ulm.

Wir sprachen mit dem Kollektiv.26 aus Ulm, welche unteranderem die Gedenkkundgebung, am Münster in Ulm, organisiert und auch einen längeren Rechercheartikel um den Mordfall Rafael Blumenstock herrausgegeben hat.