Der neue Geist des Digitalen Kapitalismus - Oliver Nachtwey

Im digitalen Zeitalter ist ein neuer, polytheistischer Geist des Kapitalismus entstanden, der im Silicon Valley geboren wurde. Dieser Geist ist ein transnationales Phänomen, das die digitale Transformation von Wirtschaft und Lebensführung antreibt und sich lokal auswirkt.Technologien wie Künstliche Intelligenz sind in diesem Geist nicht nur Hilfsmittel, sondern sakrale Subjekte, die auf magische Art und Weise gesellschaftliches Handeln bestimmen; sie werden zu Göttern der digitalen Welt. Vortrag von Oliver Nachtwey an der Uni Freiburg am 07.02.19 im Rahmen der gemeinsamen Reihe von Katholischer Akademie, Studium Generale und dem Theater Freiburg „Konturen der nächsten Gesellschaft“.