"Der Saustall muss weg"

Mit dem Streichungsantrag der Grünen Fraktion war der Oberbürgermeister gar nicht zufrieden:Die 0,25 Mio € des Bürgermeisteramtes für die Neugestaltung des Theatervorplatzes gehörten für die Grünen nicht zum "dringlichen Bedarf". Deshalb diese Streichung als Deckungsvorschlag für sonst unterlassene Bauunterhaltung im Haushalt . Dieter Salomon rutschte in der knapp vier stündigen Sitzung gleich am Anfrang ein Hammer in Sachen "urban gardening" aus dem Mund. Sein Rettungsversuch mit dem Verweis auf den gerade in Neugestaltung befindlichen Platz der alten Synagoge und damit sich die Ratten wieder "verkriechen" verschlimmbesserte diese fahrlässige Entgleisung des Stadtoberhauptes nur. Die Gemeinderäte und die versammelten Amtsleiter verhielten sich zum Fauxpas eher wie Höflinge.

Der grüne Streichungsvorschlag viel gleichwohl durch. Der OB-Entgleisung hätte es gar nicht bedurft.

(kmm)