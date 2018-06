Deutschland verfehlt Klimaschutzziele vermutlich noch deutlicher als bisher angenommen

Dies räumte die Umweltministerin Svenja Schulze laut der Süddeutschen Zeitung ein. Die bisherigen Maßnahmen zur CO2-Reduktion würden überschätzt. „Sie reichen schlicht nicht“, meinte Schulze. Die neue Skepsis kommt nur eine Woche nachdem die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzbericht bereits eingeräumt hatte, dass das Ziel von 40 % CO2 Reduktion bis 2020 nicht erreichbar sei. Vor einer Woche war noch von 32 % die Rede, aber auch dies bezweifelt Schulze nun. Die gute Nachricht: andere europäische Staaten wie Schweden, Portugal und Frankreich überflügeln im Klimaranking des Climate Action Network mittlerweile Deutschland. Zu den Gründen gehören aber nicht nur echte Verbesserungen in diesen Ländern, sondern vielmehr die Verschlechterung in Deutschland und dass Deutschland auf europäischer Ebene als Bremser auftritt.