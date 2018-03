"Deutschland verhält sich mit einem sehr geringen Fingerspitzengefühl"

Der abgesetzte Regionalpräsident Kataloniens wurde am Wochenende in Deutschland festgenommen. Er befand sich auf der Rückreise von Finnland nach Belgien. Grundlage dafür war ein frischer Europäischer Haftbefehl, den Spanien am Freitag gegen ihn erlassen hatte wegen Rebellion und Aufwiegelung. Über Puigdemonts Auslieferung sollte am Montag ein Richter in Schleswig-Holstein entscheiden.

Darüber und über die massiven Proteste in Katalonien sprach Matthieu am Montag im Punkt12 mit Radio Dreyecklands Spanien-Korrespondenten Ralf Streck (also noch vor der Gerichtsentscheidung). Matthieu fragte Ralf Streck zunächst, ob Deutschland nun damit einen prominenten politischen Gefangenen hat:

11:04

Inzwischen hat das Amtsgericht Neumünster entschieden, dass Puigdemont vorerst in Haft bleiben soll. Frühestens nächste Woche will das Gericht dann über die Auslieferung Puigdemonts entscheiden. Medienberichten zufolge ist die rechtliche Frage seiner Auslieferung alles andere als eindeutig.