Eilig einen neuen Regierungschef für Katalonien

Drei Monate nach den Wahlen sollte Katalonien einen neuen Regierungschef bekommen. Doch das scheiterte am Donnerstag zumindest in erster Runde. Die antikapitalistische CUP enthielt sich bei der Abstimmung, der Kandidat Jordi Turull erhielt damit nur 64 Stimmen – um vier zu wenig für die absolute Mehrheit. Jetzt muss das katalanische Parlament in 48 Stunden erneut zusammentreten und abstimmen. Dann reicht die einfache Mehrheit – doch auch dafür sind zwei Stimmen der CUP notwendig. Parlamentspräsident Roger Torrent hatte die Sitzung in nur 24 Stunden vorbereitet und anberaumt. Die Neuwahlen vom Dezember 2017 waren von der Zentralregierung in Madrid angesetzt worden, nachdem der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy die katalanische Regierung unter Carles Puigdemont nach einem Unabhängigkeitsreferendum und einer Unabhängigkeitserklärung im Oktober des Amtes enthoben und Katalonien unter Zwangsverwaltung gestellt hatte.