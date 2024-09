Die Anschläge in Solingen 1993 und 2024 haben viel gemeinsam

Im politischen Diskurs dieses Landes, der leider immer mehr von den drei großen A's Angst, Abschiebung, AfD getrieben wird, traf das schreckliche Massaker von Solingen genau den politischen Nerv. Kein Wunder, dass nach dem Allheilmittel Abschiebungen und dichte Grenzen gerufen wird. Doch um was geht es eigentlich bei diesen Anschlägen? Was sollen sie zerstören? Was vergessen wir zu verteidigen? Ist am Ende der militante Islamismus nur eine kulturspezifische Variante des nicht weniger brutalen Rechtsradikalismus? Ein Kommentar.

jk