Der taz-Autor Christian Jakob las am vergangenen Freitag im Kulturort "Zwischenraum" in Freiburg. In seinem Buch „Die Bleibenden – Wie Flüchtlinge Deutschland seit 20 Jahren verändern“ stellt er dar, wie Geflüchtete in Deutschland durch ihren politischen Aktivismus die Asylpolitik verändert haben. Mit dabei war Refugee Aktivist Sunny Omwenyeke von The Vocie Refugee Forum.