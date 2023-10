Die ehemalige ECA-Siedlung in Haslach heißt jetzt Schildacker Quatier

Die FSB hatte geladen und neben der Stadtspitze waren selbst 15 Studenten des Masterstudiengang Journalismus des Frankreichzentrums Freiburg zum Presserundgang erschienen.

Während in den Büros die letzten Mietverträge für die jetzt 306 Mietwohnungen an der Neuenburgerstr. ausgehandelt und unterschrieben wurden.



Das in vier Bauabschnitten realisierte Quartier, dass den Abriss der alten ECA-Siedlung zur Voraussetzung hatte, wurde erstmals 2019 entlang eines Bauriegels -1.BA auch als „Schallschutz für das gesamte Quartier“-entlang der Baslerstr. mit öffentlich geförderten Mietwohnungen bezogen, Insgesamt hat sich gegen über den durchgewohnten Wohnungen der unmittelbaren Nachriegszeit die Wohnfläche auf 21.000 qm verdreifacht und die Wohnungsanzahl verdoppelt. Die grüne Mitte bleibt – auch nach Ausbau mit zwei weiteren Spielplätzen - erhalten. Umrandet von einer Kita mit drei Gruppen und alles Mietwohnungen - nur 20 % davon sogenannt freifinanziert.

Alle Wohnungen im Effizienzhausstandard 55. Die sechs Gebäude entlang der Müllheimer str. sind ausschließlich in (serieller) Holzbauweise errichtet. Die 116 Wohnungen dieses 2. Bauabschnitt haben nicht nur Holz als Baustoff, sie sind wie alle anderen mit MieterPV-Stromanlagen und FW-Anschluss mit einem Primärenergiefaktor 0, 2 ausgestattet.

Viele Gründe für die technische Geschäftsführerin Dr. Magadalena Szablewska von einem Modellprojekt auch für künftige Quartiere wie Uffhauserstr. Oder Merzhauserstr. Als Zukunftsstrategie zu proklamieren.

Die Frage des Mieterbeirates Schweizer was in diesem Fall „bezahlbar“ heißt:

Konnte Dr, Szablewska bezogen auf dieses Quartier soverän beantworten.



Auch was die Nebenkosten anging.





Wie steht es nun nach diesem Modell-Projekt um die Zukunft des Holzbaus in Freiburg.

Zwei Stimmen dazu zunächst Baubürgermeister Martin Haag.



Zuden Rahmen Bedingungen der Finanzierung Dr. Matthias Müller der jetzige kaufmännische Geschäftsführer der FSB.