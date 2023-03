Die erste Straßenbahn verlässt das VW-Stammwerk

Am Dienstag Mittag haben Aktivist:innen einen Autozug gestoppt, der das VW Werk in Wolfsburg verlassen hat. Auf einer Brücke über den Mittellandkanal wandelten sie den Zug symbolisch in eine Straßenbahn um. Ihre Forderung: VW soll im Wolfsburger Stammwerk künftig keine Autos mehr produzieren, sondern öffentliche Verkehrsmittel – allem voran Straßenbahnen. Die Aktion sollte ab dem Stopp des Zuges 1 Stunde und 50 Minuten dauern. Wir haben um 15 Uhr mit einer Aktivistin gesprochen, die sich zu diesem Zeitpunkt am gestoppten Zug befand.