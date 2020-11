6 Kinder und 17 Enkel sind hier, die Eltern nach fast 29 Jahren in Deutschland nicht mehr.

Am 14. Oktober fand eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Kosovo statt. Betroffen war auch das 62 und 64 Jahre alte Ehepaar Mire Gash und Sali Krasniqi. Zuvor hatten sie fast 29 Jahren in Deutschland, in Riedlingen im Kreis Biberach, gewohnt. Ihre gesamte engere Familie, 6 Kinder 17 Enkel und ein Urenkel leben in oder nahe Riedlingen. Die Abschiebung fand statt, obwohl das Paar zur Coronarisikogruppe gehört und der Kosovo Hochrisikogebiet ist. Wir haben über die Abschiebung seiner Eltern mit Emrach Gash gesprochen.