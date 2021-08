Die Gruppe "Palästina Spricht Freiburg" äußert sich zu den Vorwürfen gegen sie

Die umstrittene Gruppe "Palästina Spricht Freiburg" sorgte im Rahmen des diesjährigen Dear White People - Festivals für Diskussionen. Gerade Freiburger Jüdinnen und Juden fühlen sich durch die Aktivitäten dieser bundesweit agierenden Gruppe bedroht. Auf mehreren Demonstrationen, die von Palästina Spricht mitorganisiert wurden kam es teilweise zu antisemitischen Ausschreitungen, wie in Frankfurt, Angriffen auf hebräisch Personen in Berlin und zu Intifada-Parolen in Freiburg.

Wir sprachen mit Ibrahim Ali (seinen wirklichen Namen wollte er nicht nennen) über die "Missverständnisse und haltlosen Vorwürfe", die die Gruppe auch in dem RDL-Interview mit Sylvia Schliebe von der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Freiburg gesehen hätte.