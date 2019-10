Die Imperialisten, die wir meinen

Am 19.09.2019 wurde im Morgenradio ein Interview mit Andreas Zumach ausgestrahlt, in dem diese die Ansicht vertrat, die EU und die NATO haben Russland provoziert und Russland habe erst deshalb die Krim besetzt und annektiert sowie den Krieg im Donbass begonnen. Dabei führte er viele Annahmen zu Russland an, die in deutschen linken und Friedensbewegungskreisen weit verbreitet sind und sich hartnäckig halten, und garnierte sie auch mit so manchen Falschinformationen.

Dimitri von der russischsprachigen Redaktion (Radio Ech) erläutert im Gespräch die Fehlwahrnehmung Russlands und oft falschen Darstellungen von Andreas Zumach im Interview. U. a. geht es um das angebliche Versprechen der NATO an die Sowjetunion keine Osterweiterung in Richtung der russischen Grenzen zu betreiben (genauer im Gespräch). Ein weiterer Punkt ist die angebliche Gefahr, dass die russische Schwarzmeerflotte im Februar 2014 ihren Zugang zum Schwarzen Meer verloren hätte. Da wären auch einige geographische Basics nachzutragen, die zeigen, dass Russland außer der Krim sehr wohl einen Zugang zum Schwarzen Meer hat (A. Zumach: "Und die Hafenstadt Sewastopol, wenn Sie sich die Karte mal vor die Augen nehmen würden, ist der einzige Zugang für die russische Marine ins Schwarze Meer").

In einem Interview ist es nicht immer möglich, alle Ungenauigkeiten oder auch groben Fehler sofort zu erkennen, insbesondere wenn mensch davon ausgeht, mit einem erfahrenen Experten zu sprechen. Sachliche Fehler sind wir aber immer bemüht zu berichtigen, unabhängig davon, dass wir auch immer verschiedene politische Sichtweisen haben werden.