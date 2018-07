Bei der Veranstaltung „Im Widerstand der Meinungen: Zwischen Fremdzuschreibung und Selbstwahrnehmung – Muslimisch. Feministisch. Unsichtbar.“ sollte es klargestellt werden. Es gibt eine Vielfalt an muslimischen Frauen genauso wie im Christentum. Die Veranstaltung fand am 10. Juli statt und hatte das Ziel die stereotypen über muslismische Frauen zu brechen und einen Einblick in ihre Lebensrealitäten zu schaffen. Diese Reportage fasst die Hauptideen der Referentinnen zusammen.