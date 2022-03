Die Vernichtung der "asozialen" Deutschen aus Freiburg

Am 27. Januar 2022 jährte sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zum 77. Mal. Der Tag ist dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gewidmet. Dieses Jahr lag in Baden-Württemberg ein Schwerpunkt auf der Erinnerung an die Verfolgung der Sint*izze und Rom*nja, so auch in Freiburg. Hier verknüpften Tomas Wald vom Romabüro Freiburg und der Historiker Heiko Haumann die Themen der NS-Verfolgung und Vernichtung von Sinti und Roma sowie die von Gadje (von Nicht-Sinti/Roma) als "Asoziale" - zwei Kategorien der Verfolgung, die eng miteinander verwoben waren. Ihre Verknüpfung wirft auch ein Licht auf die spezifischen Strukturen des Antiziganismus. Wir senden beide Vorträge in O-Ton Playback.

In dieser Folge: Tomas Wald: Vernichtung der "asozialen" Deutschen