Zur Unsichtbarmachung der Roma und Sinti in Freiburg

WIr sprachen mit Tomas Wald vom Romabüro und Coralla Reinhardt vom Sintiverein über die Unsichbarmachung von Romas und Sintis in Freiburg. Einer der Gründe war ein Beitrag im Amtsblatt zum Gedenktag an die Opfer des Holocaust. In keinem Wort wird die Vernichtung von Roma und Sinti erwähnt. Dies passiert seit Jahren in Freiburg und ist für die Community wie ein Schlag ins Gesicht, gibt es doch kaum eine Familie hier in Freiburg die nicht Angehörige in den Vernichtungs- und Konzentrationslager verloren hat.

Doch nicht nur die Perspektive von Roma und Sinti fehlt seit Jahrzenten, auch andere "schwache" soziale Gruppen werden verschwiegen.