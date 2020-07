Diskriminierung queerer Familienmodelle?

Im Mai hat der Bundestag dem Entwurf zum Adoptionshilfegesetz zugestimmt. Ziel ist ein offenerer Umgang mit Adoption und das Kindeswohl sowie die Belange der Herkunftseltern stärker zu berücksichtigen. Doch was sich nach progressiven Gründen anhört, birgt Diskriminierungspotential gegenüber queeren Familienmodellen. Zwar hat der Bundesrat den Entwurf abgelehnt, doch ist sehr wahrscheinlich, dass er in abgeänderter beschlossen wird. Wieso queere Paare in besonderer Weise nachteilig von den neuen Regelungen betroffen sind und warum die Regelungen aus feministischer Perspektive unzureichend sind, erfahrt Ihr im Interview mit den beiden Juristinnen Katrin Kappler und Maja Werner.