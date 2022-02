Dschungel, Squats und Pushbacks

Die Balkanroute ist nach wie vor eine der Fluchtrouten nach Europa und damit auch seit langem ein Ort von Menschenrechtsverletzungen. Das Recht auf Asyl wird in der europäischen Peripherie seit vielen Jahren mit Füßen getreten und spätestens seit diesem Jahr hat jede*r schonmal das Wort Pushback gehört. Wie es um Pushbacks nach Serbien gestellt ist und wie die Situation für People on the Move vor Ort ist berichtet uns eine Aktivistin, die den lezten Monat dort verbracht hat.

weitere Anmod ist im Beitrag enthalten: