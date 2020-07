Durchsuchung bei Mitarbeiter von Tobias Pflüger, obwohl Polizei wissen musste, dass er nicht in Tatgeschehen involviert sein konnte

Am 2. Juli wurden in Baden-Württemberg 9 Wohnungen durchsucht. In Stuttgart, Karlsruhe, im Rems-Murr-Kreis und in Tübingen. Hintergrund war ein Angriff auf ein Mitglied des rechten Zentrums Automobil am Rand einer rechten Corona-Demonstration in Stuttgart. Die bei Mercedes aktive Betriebsliste wurde bei den letzten Betriebsratswahlen immerhin von 1800 Personen gewählt. Das Zentrums Automobil wurde von Oliver Hilburger gegründet. Er war Sänger bei der rechtsradikalen Band "Noie Werte", mit deren Musik der NSU Bekennervideos unterlegte. Das Mitglied des Zentrums Automobil soll bei dem Angriff schwer verletzt worden sein, berichtet wird davon, dass er längere Zeit im Koma lag. Den Betroffenen der Hausdurchsuchungen, die alle gezwungen wurden ihre DNA abzugeben, wird nun schwerer Landfriedensbruch und in einem Fall versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Person, der dieser Vorwurf gemacht wird, sitzt in Untersuchungshaft.

Bei der Hausdurchsuchung in Tübingen wurde wieder einmal die Lu 15 durchsucht, deren verdeckte Videoüberwachung kürzlich erst gerichtlich für illegal erklärt wurde. Betroffen von dieser Durchsuchung war ein Mitarbeiter des Linken Bundestagsabgeordneten Tobias Pflüger, der auch aktiv bei der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen ist. Tobias Pflüger kritisiert die Hausdurchsuchung bei seinem Mitarbeiter scharf. Wir haben mit ihm gesprochen.