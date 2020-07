Fokus Südwest 16.07.2020 Nachrichten

Nachrichen:

In Deutschland war der Sommer 2019 der drittwärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881.

Rund 1700 Menschen starben im letzten Jahre aufgrund der hohen Temperaturen im Südwesten.

Zwischen Juni und August 2019 gab es rund 26400 Todesfälle. Durch Hitze mitverursachte Tode machten demnach 6,3 Prozent der Sterbefälle aus.

# Gentechnik kein Grünes-Tabu

Die Chancen der Gentechnik erkennen und neue Gentechnik-Verfahren ergreifen. Einige Grüne

pädoyieren für einen reflektierten Einsatz der Gentechnologie. So eine Gruppe aus 22 Politikern der Grünen die in einem gemeinsamen Positionspapier Thesen zur Gentechnik aufstellten und ihre Partei zu einem Umdenken in Bezug auf Gentechnik aufforderten. Das Papier soll vor der Verabschiedung eines neuen Grundsatzprogramms diskutiert werden.

Die Wissenschaftsministerin Baden-Württembergs Theresia Bauer brach bereits 2018 im Journal Der Spiegel für die neue Gentechnoligie eine Lanze. Inzwischen ist die Diskussion angekommen.

# Boris Palmer hat Ärger mit LGBTI-Aktivistin Maike Pfuderer

Die grüne LGBTI-Aktivistin Pfunderer hat den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ebenfalls noch bei den Grünen angezeigt.

Pfuderer fühle sich von Palmer „herabgewürdigt“, weil der OB gegen das Offenbarungsverbot im Transsexuellengesetz verstoßen. Paragraf 5 verbietet die Offenbarung und Ausforschung früherer Vornamen gegen den Willen der betroffenen Person. Auslöser war wohl ein Wortwechsel auf der Plattform Facebook, Palmer hatte die transsexuelle Politikerin unter anderem mit ihrem männlichen Vornamen angesprochen. Diesen hatte sie nach einer Geschlechtsumwandlung abgelegt.

# Extremistische Strukturen besser dokumentieren

Das Land Baden-Württemberg plant zunächst 230 000 Euro für den Aufbau einer Dokumentationsstelle auszugeben. Zunächst geht es bie der Stelle vor allem um Rechtsextremismus. Die Sammlung des Journalisten Anton Maegerle soll den Kern bilden: Der Experte für Rechtsextremismus schenkt dem Generallandesarchiv rund 2500 Ordner mit Material zu dem Thema sowie eine Datenbank nebst Zeitschriften und anderen Publikationen. Die Sammlung gilt den Angaben zufolge als bundesweit größte ihrer Art.

# Durchsuchung bei Mitarbeiter von Tobias Pflüger

Am 2. Juli wurden in Baden-Württemberg 9 Wohnungen durchsucht. In Stuttgart, Karlsruhe, im Rems-Murr-Kreis und in Tübingen. Hintergrund war ein Angriff auf ein Mitglied des rechten Zentrums Automobil am Rand einer rechten Corona-Demonstration in Stuttgart. Die bei Mercedes aktive Betriebsliste wurde bei den letzten Betriebsratswahlen immerhin von 1800 Personen gewählt. Das Zentrums Automobil wurde von Oliver Hilburger gegründet. Er war Sänger bei der rechtsradikalen Band "Noie Werte", mit deren Musik der NSU Bekennervideos unterlegte. Das Mitglied des Zentrums Automobil soll bei dem Angriff schwer verletzt worden sein, berichtet wird davon, dass er längere Zeit im Koma lag. Den Betroffenen der Hausdurchsuchungen, die alle gezwungen wurden ihre DNA abzugeben, wird nun schwerer Landfriedensbruch und in einem Fall versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Person, der dieser Vorwurf gemacht wird, sitzt in Untersuchungshaft.

Bei der Hausdurchsuchung in Tübingen wurde wieder einmal die Lu 15 durchsucht, deren verdeckte Videoüberwachung kürzlich erst gerichtlich für illegal erklärt wurde. Betroffen von dieser Durchsuchung war ein Mitarbeiter des Linken Bundestagsabgeordneten Tobias Pflüger, der auch aktiv bei der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen ist. Tobias Pflüger kritisiert die Hausdurchsuchung bei seinem Mitarbeiter scharf.