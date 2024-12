ECH und ORS sind jetzt eins bei serco plc. Entwarnung für die LEA Freiburg?

Die Landesbehörden, die die Flüchtlingsunterbringung als Moment der institutionellen Abschreckungspolitik nutzen, bedienen sich bei dieser Aufgabe externer Dienstleister. EHC (European Home Care, 2.000 Beschäftigte meist in Deutschland) und ORS Organisation for Refugee Service Feiburg: ORS Deutschland GmbH mit Sitz Freiburg ) können dabei wohl als Marktführer bezeichnet werden. Ihr Zusammenschluß erfolgte jüngst in der Serco group plc.

Pech das ORS - in Österreich, Italien und Deutschland tätig - jüngst in Berlin wegen Gewaltanwendungen ein Fall für die Strafverfolgungsbehörden wurde. Da waren sie schon bei serco! eingegemeindet.

Insofern war die Frage im Migrationsauschuß am 5.12.24 an den Verantwortlichen der LEA Freiburg, Dr.Kramer mehr als berechtigt. Die Antwort gleichmassen nicht befriedigend1:31