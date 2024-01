Ein Nazi-Jäger ermordet von türkischen Antiimperialisten

Unmittelbar nach den Massakern der Hamas am 7. Oktober demonstrierten türkische Linke vor dem israelischen Konsulat in Istanbul. Neben Transparenten mit Aufschriften wie „Der zionistische Staat Israel soll zerstört werden“ hatten sie auch mindestens ein Transparent mit der Aufschrift „Vergesst Elrom nicht!“ dabei, getragen von Mitgliedern der „Initiative sozialistischer Kampf, Istanbul“. Damit wollten sie an die Ermordung eines israelischen Konsuls vor mehr als 50 Jahren erinnern. Schlicht eine Morddrohung und die Verherrlichung einer angeblichen Heldentat, die darin bestand, dass die Helden des antiimperialistischen Kampfes ihrem gefesselten Gefangenen Efraim Hofstaedter Elrom drei Kugeln in den Kopf schossen. Doch wer war dieser Efraim Hofstaedter Elrom?

Radio Dreyeckland fragte Șeyda Demirdirek. Demirdirek hat sich eingehend mit Efraim Hofstädter Elrom beschäftigt und auch ein Kapitel dazu in dem Buch „Antisemitismus in und aus der Türkei, herausgegeben von Corry Guttstadt verfasst. Das Buch hatten wir am 14. Dezember bei RDL vorgestellt. Demirdirek studierte Sozialökonomie in Ankara und Philosophie und Sozialpädogogik in Hamburg. Sie arbeitet in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis in Hamburg als Therapeutin.

