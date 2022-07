"eine dem Antisemitismus zugeneigte Atmosphäre"

Nachdem die bisherige Leiterin der Documenta in Kassel nach einem Skandal um ein antisemitisches Großbanner schließlich zurückgetreten ist, könnte man meinen, dass die Leitung der renommierten Kunstausstellung in Kassel künftig jeden Antisemitismusvorwurf sehr ernst nehmen würde. Doch antisemitische Zeichnungen in einer Broschüre eines syrischen Künstlers in der Broschüre einer algerischen Frauenorganisation durften bleiben, obwohl sie den Israel-Palästina-Konflikt als das Wüten entmenschlichter, Kinder mordender Juden darstellen. Radio Dreyeckland sprach mit Dr. Susanne Urban von Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen.

