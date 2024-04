Eine Zunahme der Kriminalität in Deutschland gibt es eigentlich gar nicht

Die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgestellte Kriminalstatistik weist für 2023 einen Anstieg der Straftaten um 5,5 % aus. Faeser hat den Hauptschuldigen auch schon gefunden, die "hohe Zuwanderung" und den daraus folgenden Mangel an Integration. Faeser und ihre Beamten halten denn auch die Broschüre zu den Zahlen in die Kameras auf der Handschellen prangen. Soll doch niemand sagen, Faeser würde bei der Zuwanderung etwas beschönigen oder sie sei ein Weichei. Doch sieht man sich die Statistik und ihren Wandel im Laufe der Zeit genauer an, war 2023 ein Jahr mit unterdurchschnittlich vielen Fällen und die häuften sich keineswegs bei schweren Straftaten. Ein Blick in die Statistik lohnt sich trotzdem.

jk