Eintrittspreis-Gefeilsche mit Museums Fixpreisen um Zugang in das NS Dokuzentrum

Das ehemalige NS Verkehrsreisezentrum am Rotteckring wirft nicht nur durch ein minderwertiges NS-Bild , das den Umbau zum NS Doku-zentrum um nicht weniger als schlappe 1 Million € verteuerte, erneut lange Schatten.

Jetzt wird das beim zeitgeschichtlichen Dokuzentrum, welches in den Freiburger Museumsverbund eingeliedert ist, der schon vor längerer Zeit mit einem Preis-Eintritt-Schild der Verwaltung und Rat versehen wurde, erneut um die Eintrittspreise in einen neuen Streit gerungen: Erster Bürgermeister Kirchbach verteidigte die Eintrittspreisangleichung mit den anderen Museen vehement :0:28

Mitzeichner eines interfraktionellen Antrages für die Grünen, Stadtrat Saleh hielt die Zustimmung seiner Fraktion am 26.November noch offen: 0:26

Die Direktorin der Freiburger Museen Frau Dr. Götzmann warb bei den Rät*innen mit dem Argument, daß ja das ganze EG freizugänglich bliebe [also auch der Blick auf niedre NS-Bildkunst?] 0:35

Der Fraktionsvorsitzende der Eine-Stadt-für-alle Fraktion ESFA, Gregor Mohlberg, griff er gegen Ende der Debatte ein. Fraglich, ob seine mehr als berechtigte Fragestellung am 26.11.24 noch Nachhall finden wird?0:51

Das Absage Echo der Fraktionsvorsitzenden der CDU, Frau Dr. Jenkner folgte auch prompt: 0:21

Gesamterörterung zum Eintrittspreis des NS-Dokuzentrum unter tOP 5 im HFA:17:12



