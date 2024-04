Emil-Thoma und Wentzinger Realschulen wollen mit Umwandlung zu Gemeinschaftsschulen Weg der „Vielfalt als Superkraft“ gehen, um Schülerinnen bessere Bedingungen zu verschaffen

Im zuständigen Fachausschuß des Freiburger Rat am Donnerstag, 11.April wurde die Vorlage zur Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule lals inklusive Ganztagesschulen ab dem Schuljahr 2025/26 (Drs.G-24/056) in einer knapp einstündigen Debatte mit großer wie breiter Zustimmung aufgenommen.

Dabei waren die Voten der Schulkonferenzen – Emil-Thoma 10:0/Wentzinger 10:2- die Basis der freundlichen teilweise begeisterten Zustimmungen im Ratsausschuß.

Am knappsten und prägnantesten von Ramon Kathrein (JUPI):0:26

Am begeistersten von der ehemaligen Rektorin Frau Schrempp (fraktionslos).0:16

Aber gerade auch die Vertreterin des Migrantinnenbeirates 1:23



Irritierend wirkten demgegenüber einige Seitenhiebe aus der FDP/BFF Fraktion. Diese scheint trotz der deklarierten prinzipiellen Zustimmung zur Schulform Gemeinschaftsschule, weder den Zeitpunkt – gleichzeitiger Rückkehr zur G-9 in Gymnasien – ein weiteres Haar in der Suppe gefunden haben. Ebenfalls eine Ex-Rektorin, Frau Feierling sagte u.a. :1:06



Dem wurde aus dem Rat von Stadtrat Schillinger widersprochen.0:56

Die Rektorinnen betonten neben den potentiellen Vorzügen auch direkt, die Parallelität und damit wechselseitige Unterstützung im Umstellungsprozeß. Rektor Muri sah auch für seinen anstehenden Nachfolger im Amt, die Entscheidung als klar bestimmte Aufgabe mit Schulkonferenz und Lehrerinnen eher als Vorzug.



Am 23.4.24 wird der Gemeinderat den Umwandlungsbeschlußantrag beschließen.

Beim Haushalt 2025/2026 wird der Schulträger Stadt Freiburg beweisen müssen, wie er die räumlichen Erweiterungen für aktuell knapp 800 Schülerinnen in den beiden Schulen auch finanziell unterfüttert, um zu einem jeweils leistungsfähigen Schulcampus zu kommen.

(kmm)