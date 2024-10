1 Million € - Teure NS-Bild Denkmal Pflege verteuert NS-Dokuzentrum

In einer Vorlage (G-24/170) die erstmals im BauAuschuss am 9.10.24 beraten wird erhöhen sich die geplanten Kosten für da NS Doku-Zentrum um 1 Million auf 5,9 Millionen €. (Die laufenden kalkulatorischen Abschreibungen dann fortlaufend liegen jährlich bei zusätzlichen 32.000€ ab 2025) . Der Beschluß soll am 22.10.24 vom Rat gefasst werden

Wesentliche Ursache der 1 Mio.€ Mehrkosten sind nach der Rats-Vorlage, die Vorgaben des Denkmalschutzes: das jahrzehntelang verdeckte großflächige Bild eines NS Malers sei "in situ" zu erhalten, pflegen und zugänglich zu machen. Dabei sind 350.000€ den Neu- und Umplanungen, Genehmigungen veränderte Bauweise und verlängerter Unterhalt der Sicherheitseinrichtung geschuldet. Weitere ca. 650.000 € resultieren aus der gegebenen Bauzeitenverlängerung und den dabei eingetretenen und festgestellten Baupreisanstiegen. Diese betragen statt kalkulierter 5 % jetzt durchschnittlich 10 % jährlich.

Es ist schon bemerkenswert wie auch gegenüber den Opfern extrem schäbig, daß ausgerechnet die Erhaltungs-Pflege der Blut-und Boden Epigonen des Nazierbes auch 80 Jahre nach Zerschlagung der völkermörderischen NS-Diktatur, den Nachkommen anempfohlen wird. Es steht im völligen Gegensatz zu den Brosamen, die an die überlebenden Opfer des NS Massenmordregimes ausgegeben wurden!

G-24_170 Kostensteigerung NS Doku u.a..pdf

(kmm)