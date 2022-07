Energieeinsparungen dürfen nicht auf Kosten der Lehre gehen

Die Students for Future Freiburg rufen heute Nachmittag (25.07.2022) um 17.00 Uhr zur Demonstration auf dem Platz der alten Synagoge auf. Der Grund dafür ist der Umgang der Universität Freiburg mit der Energiekrise.

Die Uni hatte vorab angekündigt, sich auf die mögliche Energiekrise vorzubereiten, die „den Betrieb der Universität in Forschung, Lehre und Verwaltung im kommenden Wintersemester zu beeinträchtigen droht“ – so heißt es auf der Website der Universität. Zudem seien Arbeitgruppen eingesetzt worden, die Energiesparmöglichkeiten erarbeiten sollen. Diskutiert wird dabei unter anderem ein Vorziehen des semesters, dass normalerweise am 1. Oktober beginnt.

Students for Future fordert, dass die Lehre nicht unter den Einsparungen leiden darf und "langfristige und nachhaltige Lösungen erarbeitet werden, die dazu in der Lage sind, die Universität im Betrieb unabhängig von fossilen Energiequellen zu machen."

Wir haben mit den Sprecher:innen von Students for Future Lena Eith und Leo Amann über ihr Forderungen an die Uni gesprochen.