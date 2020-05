"Er war das Enfant Terrible der dänischen Literatur"

Wie kein zweiter lenkte Yahya Hassan die Aufmerksamkeit in Dänemark auf die Lebensrealität der muslimisch-migrantischen Bürger*innen. Und zwar mit der Wucht seiner Worte. Er kritisierte die Generation seiner Eltern, das Dänemark der Wohlstandseinwohner*innen wie auch das Psychatriesystem. Im Jahr 2013 brachte er mit 18 Jahren seinen Gedichtband heraus, bis heute das meistverkaufte zeitgenössisches Lyrikwerk in Dänemark. Am 29. April 2020 wurde Yahya Hassan tot in seiner Wohnung in Aarhus gefunden - ein trauriger Anlass sein Werk auch hier bekannt zu machen.

Helle Egendal, Lektorin für Dänisch an der Universität Freiburg, stellt Yahya Hassan vor 0:44.

Zuerst fragten wir sie, was denn das Charakteristische seiner Gedichte sei 4:20.

Im zweiten Teil des Interviews geht es um die gesellschaftlichen Debatten, die seine Worte in Dänemark auslösten 6:22.