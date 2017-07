Erdogan droht Oppositionsführer

Über den Marsch für Gerechtigkeit des Oppositionsführers Kemal Kilicdaroglu ist Erdogan noch immer so empört, dass er ihm offen droht. Seiner rhetorischen Gewohnheit entsprechend nannte Erdogan nicht den Namen seines Gegners: "Diese Person soll es gut wissen, dass sie in einen Zustand kommen kann, in dem sie nicht mehr auf die Straße gehen kann" sagte Erdogan und fügte hinzu, dass er sehr offen spreche. Dass sich Kilicdaroglu für die Freilassung von inhaftierten Abgeordneten, speziell für die Freilassung seines zu 25 Jahre Haft verurteilten Parteikollegen Enis Berberoglu eingesetzt hatte, wertete Erdogan als Unterstützung für Terroristen: Dagegen setze sich Kilicdaroglu nicht für die im Dienst getöteten Polizisten und Soldaten ein: "Konnten diejenigen, die 450 km für Terroristen gegangen sind, nicht einmal 4 Minuten abzweigen, um eine Sure für unsere Sicherheitskräfte, die zu Märtyrern gemacht wurden, zu lesen?" fragte Erdogan rhetorisch.