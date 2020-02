Erster Freiburger Späkauf im Stühlinger muss Ende Mai 2021 schließen

Der erste Freiburger Spätkauf an der Ecke Eschholzstraße/ Egonstraße entwickelte sich seit der Gründung zu einem angesagten Ort im Kneipenviertel Stühlinger. Das Kollektiv sah sich aber von Anfang an mit Beschwerden über lärmende KundInnen konfrontiert. Nun hat es ein Eigentümer einer Immobilie am Lederleplatz offenbar bereits geschafft. Er hatte gegen die Betreiber des Spätkaufs und den Vermieter geklagt. Der Vermieter hat sich laut Spätkaufkollektiv auf einen außergerichtlichen Vergleich eingelassen, der u.a. ein Ende des Spätkaufs Ende Mai nächsten Jahres vorsieht. Wir haben mit Hannah, Anais und Raoul vom Späti-Kollektiv gesprochen.