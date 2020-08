Es soll nicht wieder bei schönen Worten bleiben - Mahnwache wegen der rassistischen Morde in Hanau

Vor einem halben Jahr wurden 9 junge Menschen in Hanau aus einem rassistischen Motiv ermordet. Eine spontan gebildeten Gruppe in Freiburg will nicht, dass jetzt so einfach wieder zur Tagesordnung übergegangen wird, wie beim NSU, Mölln, Solingen, Hoyerswerda und in vielen anderen Fällen. Radio Dreyeckland sprach mit einer der Organisator*innen.

Mahnwache 19. 8. 20

17 Uhr

Platz der Alten Synagoge

Forderungen aus der Ankündigung:

Wir fordern wie die Initiative @19Februarhanau und viele andere ein Gedenken und Erinnern in Würde, eine lückenlose Aufklärung, Entschädigung für alle Opfer und Überlebenden. Das heißt von der Politik sollen nicht nur Lippenbekenntnisse kommen, sondern bundesweite politische Konsequenzen.