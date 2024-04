„Es wäre sinnvoll die Wohnungen in öffentliche Hand zu bringen“

Wir hatten bereits über die merkwürdig wachsenden Wohnungen im Rieselfeld berichtet. Dort hatte die „Deutsche Invest Immobilien GmbH“ (DII) rund 300 Wohnungen aufgekauft. Im Sommer 2023 bekamen 209 Haushalte eine Mieterhöhungsankündigung. Leider nichts Außergewöhnliches. Doch im Rieselfeld waren die Wohnungen nach einer Neuberechnung teilweise auch noch um bis zu 15 qm größer geworden, so dass die Mieterhöhungen deutlich gravierender ausgefallen sind. Und nun am 1. April die Meldung: Die „Deutsche Invest Immobilien GmbH“ (DII), der auch in Landwasser fünf Hochhäuser gehören, hat einen Inolvenzantrag gestellt. Noch ist vieles unklar, wir haben trotzdem mit Gregor Mohlberg, Stadtrat der Linken Liste aus der Eine-Stadt-Für-Alle Fraktion, über die Konsequenzen gesprochen.