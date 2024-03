Anlässlich des Tags der politischen Gefangenen sprach RDL mit Paulina von der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe veranstaltet in dem Rahmen gemeinsam mit Thomas Meyer-Falkeine Veranstaltungsreihe, unter dem Titel "Gesiebte Luft - 27 Jahre Freiheitsentzug". Die Gesprächsrunde in Freiburg findet am Donnerstag, den 21.03.2024, um 20:30 Uhr, im Strandcafé (Adlerstr. 12 a) statt.