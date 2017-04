ETA will der Justiz am 8. April alle Waffenverstecke preisgeben

Die bewaffnete baskische Unabhängigkeitsorganisation ETA will sich bis zum morgigen Samstag vollständig entwaffnen. Das erklärte sie in einem Schreiben an den britischen Sender BBC, das gestern veröffentlicht wurde.

Die ETA hat "Friedensstifter" aus der französischen Zivilgesellschaft beauftragt, der Justiz am Samstag im südwestfranzösischen Bayonne eine Liste mit allen Waffenverstecken zu überreichen. Gleichzeitig rief ETA zu einer Demonstration in Bayonne auf, damit "die Feinde des Friedens" diese einseitige Entwaffnungsinitiative nicht unterminieren.

Die ETA würde damit den bewaffneten Kampf nach über 40 Jahren und mehr als 800 Opfern endgültig aufgeben. 2011 hatte sie auf den bewaffneten Kampf verzichtet, sich aber noch geweigert, sich zu entwaffnen und aufzulösen.

(mc)