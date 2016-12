EU-Kommission will Abschiebungen nach Griechenland bald wieder erlauben

Die Europäische Kommission will Abschiebungen von AsylbewerberInnen nach Griechenland ab Mitte März 2017 wieder erlauben. Sie teilte es am Donnerstag in einer Pressemitteilung über den "Fortschritt der Europäischen Migrationsagenda" mit.

Die Europäische Kommission argumentierte, Griechenland habe Fortschritte bei der Errichtung eines funktionnierenden Asylsystem gemacht. Doch es gebe weiterhin einen grossen "Migrationsdruck" in Griechenland und Mängel im Asylsystem. Deswegen empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaaten, Abschiebungen nach Griechenland allmählich zu starten und bei den griechischen Behörden Garantien für die Aufnahme jedes Rückkehrers zu holen. Ausserdem sollen die Abschiebungen lediglich Menschen betreffen, die ab Mitte März 2017 irregulär in Griechenland und von dort aus in einem anderen Mitgliedstaat einreisen. Verletzliche Schutzsuchende und besonders unbegleitete Minderjährige sollten nicht abgeschoben werden.

Nach den sogenannten Dublin-Regeln müssen Schutzsuchende in dem Mitgliedstaat Asyl beantragen, in dem sie zuerst den europäischen Boden betreten haben und registriert wurden. Für Griechenland hatten europäische Gerichte ab 2011 eine Ausnahme gefordert. Viele MigrantInnen kommen dort an und das relativ kleine und wirtschaftlich gebeutelte Land ist mit der Aufnahme der AsylbewerberInnen überfordert.