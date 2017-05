Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte will über die Haftbeschwerde von Deniz Yücel entscheiden

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Beschwerde des Journalisten Deniz Yücel gegen seine Untersuchungshaft zur Entscheidung angenommen und eine zügige Behandlung versprochen. Deniz Yücel, der für die Zeitung Die Welt aus der Türkei berichtet hat, befindet sich seit über 100 Tagen in der Türkei in Untersuchungshaft. Bisher gibt es keine Anklageschrift. Vorgeworfen wird ihm, er sei ein deutscher Spion und Agent der PKK. Letzteres wird in der türkischen Öffentlichkeit damit untermauert, dass Yücel auf Pressekonferenzen gerne kritische Fragen gestellt hat und dass er ein Interview mit einem PKK-Führer im Nordirak geführt hat. In dem Interview stellte Yücel eine Reihe kritischer Fragen unter anderem nach parteiinternen Hinrichtungen. Derzeit befinden sich insgesamt 158 Journalistinnen und Journalisten in der Türkei in Haft.