Europe in my Backyard - Die erste!

Die erste Sendung von "Europe in my Backyard" ist raus!

Am 1. März startet bei Radio Dreyeckland die neue Sendereihe „Europe in my Backyard“. Bis Juli hört Ihr jeden Dienstag von 19.00-19.30 Uhr Hintergründe zur EU-Kohäsionspolitik. "Kohäsions... was?" Diese Politik soll den Zusammenhalt europäischer Regionen trotz ungleicher Ressourcen fördern. Demnach soll Europa ausserdem smarter, grüner, sozialer, vernetzter und näher an den Bürger*innen werden. Doch ist diese Politik tatsächlich so grün und sozial?

Dieser und weiteren Fragen gehen wir in der Reportagenreihe nach, mit Blick auf regionale Projekte. Wir schauen uns geförderte Projekte an und besprechen relevante und kritische Aspekte mit Expert*innen.

In der ersten Sendung geht es um einen einführenden Überblick über die neue Sendereihe und die Kohäsionspolitik.

"Europe in my Backyard" selbst ist ein EU-gefördertes Projekt in Kooperation mit Radios aus 6 EU-Mitgliedstaaten.