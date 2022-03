Europe in my Backyard zum internationalen Frauen*kampftag

Zum internationalen Frauen*kampftag blickte Europe in my Backyard auf die Gleichstellung von Frauen und Männern, die die EU erklärtermassen auch in ihrer Kohäsionspolitik verfolgt.

Zu diesem Ziel soll die Kohäsionspolitik auf zwei Weisen beitragen: Einerseits durch spezifische Angebote für verschiedene weibliche Zielgruppen wegen ihrer gesellschaftlichen Benachteiligung, insbesondere gefördert durch den Europäischen Sozialfonds; Andererseits durch ein verpflichtendes Gleichstellungsziel, das quer durch alle Fonds und Förderinstrumente gelten soll (Querschnittsziel Gleichstellung).

In der Sendung stellen wir dementsprechend einerseits das Midi-Projekt des Sozialdienstes muslimischer Frauen (Freiburg) vor, das vom Europäischen Sozialfonds gefördert wird, als Beispiel für ein spezifisches Angebot für weibliche Zielgruppen.

Andererseits sprechen wir mit Monique Tannhäuser vom Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern darüber, wie es auf Landesebene mit der Umsetzung des Querschnittsziels Gleichstellung in der Kohäsionspolitik aussieht, und wo die Hindernisse liegen.

Denn - Spoiler - so schön das Ziel formuliert sein mag, so ernüchternd ist leider seine Umsetzung.