Ex- FDP Stadtrat Nikolaus von Gayling spricht von "Hygieneterror" und verteidigt Sucharit Bhakdi

Am Sonntag wollte die Kleinstpartei "DieBasis", in der sich viele sogenannte Querdenker:innen und Coronaverharmloser:innen organisieren auf Schloss Ebnet vom Freiburger ex-FDP Stadtrat Nikolaus von Gayling eine Veranstaltung abhalten. Doch, evtl. auch durch die Anfrage von Radio Dreyeckland wird daraus nichts. Die Schlossverwaltung hat den Vertrag mit der Basis gekündigt. Für eine solche Veranstaltung stehe die Zehntscheune nicht zur Verfügung. Nikolaus von Gayling selber, hatte sich in einer Antwort an Radio Dreyeckland zuvor nicht so einsichtig gezeigt. Die Anfrage ähnele einer Gesinnungsabfrage, er habe nichts mit der Die Basis Veranstaltung zu tun, RDL würde unwahre Behauptungen z.B. über Sucharit Bhakdi verbreiten. Wohl auf die Anti-Coronamaßnahmen bezogen spricht von Gayling von Hygieneterror.Wir haben mit RDLRedakteur Julian gesprochen, der für Radio Dreyeckland die Sache bearbeitet hat und Anfragen an Nikolaus von Gayling, die Schlossverwaltung und die FDP gestellt hatte. 10:25

Per Mail legt der Schlossherr am Freitagmittag noch einmal nach. Die RDL Anfrage nennt er "„Gesinnungsschnüffelei“- dass das nach den leidvollen Erfahrungen in D heute wieder auflebt: SCHANDE !" und zieht somit, ganz so, wie es die sogenannten Querdenker:innen gerne machen, auch noch einen NS-Vergleich.