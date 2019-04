"Extinction Rebellion" startet umweltpolitische Aktionswoche

Am heutigen Montag rief eine Umweltschutzgruppe namens "Extinction rebellion" eine "Rebellionswoche" in Freiburg aus. Es sind Aktionen zivilen Ungehorsams aber auch Demonstrationen und weitere Veranstaltungen geplant. Das Ganze startete am späten Montag Vormittag mit einer Aktion am Neuen Rathaus im Stühlinger.

Timo war für Radio Dreyeckland vor Ort und berichtete kurz darauf im Punkt12. Er gibt auch einen Ausblick auf das, was für diese Woche unter dem Motto "Extinction Rebellion" bereits bekannt ist.