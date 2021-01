Für ein antifaschistisches 2021! Antifa in die Offensive! So der Titel einer Demonstration am Samstag um 17 Uhr am Bertoldsbrunnen in Freiburg, die sich dem Rechtsruck in Freiburg entgegenstellen will. Es ist zum Abstandhalten und zur Vermummung aufgerufen. Initiiert hat die Demo die Antifaschistische Jugend Freiburg. Wir haben über die Hintergründe der Demo mit Ben von der Antifaschistische Jugend Freiburg gesprochen.