Am Samstag verteilt die Linke Liste und die Freiburger Linkspartei zwischen 10 Uhr und 12 Uhr Malkästen am Wochenmarkt in Weingarten. Ein Infostand gibt es auch. Das ganze ist eine kleine Soliaktion gegen die Preisexplosion und für Lernmittelfreiheit. Wir haben mit Gregor Mohlberg von der Linken Liste, Stadtrat der Eine-Stadt-Für-Alle Fraktion, über die Aktion und die Notwendigkeit von Entlastungen von Menschen mit wenig Geld gesprochen.