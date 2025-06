Facettenreiche Insekten: Vielfalt - Gefährdung - Schutz

Im Waldhaus Freiburg war von Oktober 2024 bis Mitte Juni 2025 eine interaktive Ausstellung zum Thema Insekten zu finden.

Die Ausstellung wurde von dem norddeutschen Museumverband 'Nore-Museen' anlässlich der Krefelder Studie ins Leben gerufen und wandert durch Deutschland. Die Krefelder Studie veröffentlichte 2017 einen Langzeitbericht über den bestürzenden Rückgang der Insekten-Biomasse in deutschen Schutzgebieten um 76% in den Jahren 1989 - 2016.

Ziel der Ausstellung ist es, auf die artenreiche Vielfalt und Relevanz von Insekten in unserem Ökosystem aufmerksam zu machen. In interaktiven Modulen werden den Besucher*innen Insekten spielerisch in all ihren Formen, Farben und Klangwelten nähergebracht.

https://www.waldhaus-freiburg.de/facettenreiche-insekten/